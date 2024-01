Somalia: attentato vicino a sede governo regionale a Mogadiscio, almeno tre morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre persone sono morte ed altre due sono rimaste ferite dopo che un attentatore suicida si è fatto esplodere all'ingresso di un ristorante situato vicino al palazzo dell'amministrazione regionale di Benadir, a Mogadiscio. Lo riferisce il sito di informazione locale "Baidoa online" citando fonti della polizia. L'attentatore si è fatto esplodere all'interno del ristorante Jawi, situato vicino al palazzo del governo locale, nel distretto di Hamar-weyne, mentre era in fuga da alcuni agenti che lo stavano rincorrendo. Le vittime non sono ancora state identificate e non è chiaro se si tratti di civili o militari. In un breve comunicato, la polizia locale ha fatto sapere che le forze di sicurezza sono state dispiegate nell'area dell'esplosione e un'indagine avviata. Secondo le prime informazioni, l'attentatore avrebbe preso di mira le stesse forze di sicurezza del governo federale e il personale dei ministeri circostanti prima di essere intercettato da alcuni di loro. (Res)