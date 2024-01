Credito: Nagel (Mediobanca), acquisizioni? Solo opportunità che valga interruzione crescita organica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se si devono comprare Società in cui occorrono migrazioni e sinergie, cambia il paradigma. Ci vuole un’opportunità che valga l’interruzione della crescita organica, siccome cresciamo molto all’anno”. Lo ha detto Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca, rispondendo a chi gli ha chiesto su eventuali acquisizioni, in occasione della presentazione della nuova Mediobanca Premier in corso presso la sede di Milano.(Rem)