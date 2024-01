Mar Rosso: Dombrovskis, tensioni sono fattore di rischio per economia Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione di tensione nel Mar Rosso è uno dei possibili fattori di rischio per l'economia europea. Lo ha confermato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione dell'Ecofin di Bruxelles. "Per quanto riguarda la situazione nel Mar Rosso, lo consideriamo uno dei fattori di rischio per l'economia dell'Ue. Vediamo già che ci sono interruzioni delle rotte di navigazione. Per questo continuiamo a monitorare la situazione molto da vicino", ha detto. "Attualmente, vediamo che gli effetti di queste perturbazioni sono contenuti", compresi "i prezzi del petrolio e del gas", ha aggiunto Dombrovskis. "Ma certamente, poiché si tratta di un rischio per l'economia europea, dobbiamo seguire la situazione molto attentamente", ha poi ribadito il vicepresidente esecutivo della Commissione europea. (Beb)