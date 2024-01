Libia: ministro Petrolio incontra ambasciatore britannico, focus su aumento produzione greggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Mohamed Aoun, ha discusso con l’ambasciatore britannico in Libia, Martin Longden, "di come sviluppare i giacimenti per raggiungere l’obiettivo di produzione di 2 milioni di barili al giorno, come pianificato dal ministero”. Lo riferisce una nota dello stesso dicastero con sede a Tripoli. Si è inoltre discusso “del rafforzamento della cooperazione congiunta tra i due Paesi per beneficiare di competenze, programmi tecnologici e opportunità di formazione”. (Lit)