Milano: aperto nuovo fascicolo su Fausto e Iaio

- La Procura di Milano ha aperto un nuovo fascicolo sugli omicidi irrisolti di Fausto e Iaio, i diciottenni Fausto Tinelli e Lorenzo "Iaio" Iannucci, i giovani militanti di sinistra uccisi il 18 marzo del 1978 in via Mancinelli al Casoretto, dopo la lettera firmata dal sindaco Giuseppe Sala dove veniva chiesto di riaprire le indagini sugli esecutori materiali mai individuati. il Tribunale ha deciso di riaprire quindi le ricerche in merito ai due ragazzi vittime di un agguato a pochi passi dal centro sociale Leoncavallo. Le ultime indagini erano state chiuse con l'archiviazione nel 2000. (Rem)