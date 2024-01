Fvg: Capozzella (M5s), riforma sanità Riccardi penalizza Pordenonese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I recenti casi di malasanità accaduti nel pordenonese evidenziano che occorre mettere mano alla macchina ospedaliera dell'intera ex provincia. Lo afferma oggi in una nota il coordinatore provinciale del Movimento 5 stelle, Mauro Capozzella, in occasione della marcia a favore dell'ospedale di San Vito al Tagliamento. “Il punto nascite di San Vito è un caposaldo irrinunciabile e la sua chiusura è una operazione che contrasta con le reali necessità del territorio. Riccardi è sempre più un 're nudo' che presenta ogni giorno tutta la sua incapacità nel risolvere i problemi di una sanità che, indirizzata da lui verso il privato, penalizza i meno abbienti”, afferma Capozzella. (Frt)