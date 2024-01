Pnrr: Città metropolitana Roma, al via primo cantiere piani urbani integrati a Valmontone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apre a Valmontone il cantiere per la riqualificazione del Campo Sportivo di via dei Gelsi, finanziato con le risorse dei Piani urbani integrati, nell'ambito della Missione 5 relativa alle infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, per la quale sono stati finanziati interventi per 330 milioni di euro tra Roma e provincia. È nell'ambito del Pui relativo a Poli di sport, benessere e disabilità di cui Città metropolitana è anche soggetto attuatore, che si inserisce l'intervento da oltre 1 milione di euro per l'adeguamento del Campo sportivo di via dei Gelsi, che ora entra nella fase esecutiva, al fine di renderlo più accessibile e favorire quindi una maggiore inclusione sociale. Lo rende noto la Città metropolitana di Roma. Nello specifico, l'intervento riporterà la pista di atletica agli standard previsti da norme e linee guida, incluse le aree e le pedane per i salti, oltreché il rifacimento e l'adeguamento degli spogliatoi, che anch'essi necessitano di riqualificazione strutturale e di una maggiore accessibilità da parte degli utenti disabili, ai quali attualmente l'attività atletica è preclusa. (segue) (Com)