Pnrr: Città metropolitana Roma, al via primo cantiere piani urbani integrati a Valmontone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Inauguriamo il primo cantiere finanziato dal Pnrr per i Pui, i Piani urbani integrati, svolgendo appieno e nel rispetto dei tempi il nostro ruolo a sostegno dei territori, con interventi strutturali che guardano complessivamente al raggiungimento di obiettivi di inclusione e coesione - dichiara il vicesindaco Città metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna -. Ricordo che la Città metropolitana di Roma Capitale è stata tra i primi Enti di area vasta in Italia ad aver rispettato tutte le scadenze previste e aver visto riconosciuti i finanziamenti grazie alla validità dei progetti e al grande lavoro di coordinamento e collaborazione svolto dai nostri uffici, in particolare della società in House 'Capitale Lavoro', che grazie alla professionalità di chi è coinvolto nei progetti ha creato, una vera e propria task force per il Pnrr, come voluto dal Sindaco Gualtieri e con le singole realtà comunali. Ora che entriamo nelle fasi esecutive, continuiamo a lavorare celermente per portare a termine quanto previsto: in poco tempo, alla comunità di Valmontone si restituirà una struttura sportiva perfettamente a norma, riqualificata e accessibile, garantendo inclusività e partecipazione collettiva, in uno dei centri più importanti nei quali si svolge la vita sociale dei cittadini. Contribuire concretamente a cambiare il volto dei nostri territori e risolvere le tante criticità che costituiscono un ostacolo allo sviluppo e all'inclusione, è quello che spinge la nostra amministrazione a procedere speditamente su ogni fase, dal progetto alla realizzazione, certi di poter tornare qui a breve per festeggiare con i cittadini la riapertura dello stadio così rinnovato", conclude Sanna. (Com)