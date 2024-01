Albania: aperta asta per progetti di energia fotovoltaica da 300 megawatt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Energia e delle Infrastrutture dell’Albania ha aperto un’asta per progetti di energia fotovoltaica con una capacità cumulativa di 300 megawatt. Ad annunciarlo è stata la titolare del dicastero stesso, la vicepremier Belinda Balluku, come riferisce oggi il portale d’informazione economica “SeeNews”. La ministra albanese, sottolineando che il piano rientra nell’obiettivo di far divenire il Paese un esportatore netto di elettricità entro il 2030, ha spiegato che gli investitori interessati potranno presentare progetti con una capacità compresa tra i 10 e i 100 megawatt fino al prossimo 17 maggio. Il prezzo massimo accettabile nell’asta sarà di 59,97 euro per megawatt. "È un prezzo che emerge da analisi e perizie basate su aste precedenti”, ha detto Balluku. Lo Stato, ha aggiunto la ministra, “è pronto ad acquistare l'energia dai parchi per un periodo di 15 anni, ma senza impegnare altri asset”. (segue) (Alt)