Albania: aperta asta per progetti di energia fotovoltaica da 300 megawatt (2)

- Infatti, secondo quanto precisato da Balluku, a differenza delle precedenti aste per fonti energetiche rinnovabili il governo albanese non fornirà questa volta i terreni necessari per sviluppare i progetti. Gli investitori che si aggiudicheranno l’asta saranno annunciati il 10 luglio. Come ricorda “SeeNews”, nel 2020 il produttore francese di energia rinnovabile si è assicurato un contratto di concessione trentennale con l’esecutivo dell’Albania per un impianto solare da 140 megawatt nei pressi dell’area della laguna di Karavasta. (Alt)