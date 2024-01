Autonomia differenziata: Bonelli (Avs), da Meloni attacco a Sud e ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'autonomia differenziata comprometterà l'unità nazionale e la coesione sociale, trascurando il principio costituzionale di sussidiarietà. E' un accordo di scambio tra la Lega e Fratelli d'Italia, in cambio del sostegno al presidenzialismo, voluto da Giorgia Meloni". Lo afferma in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli. "A pagarne le conseguenze maggiormente sarà soprattutto il Sud d'Italia, completamente abbandonato da questa maggioranza con un approccio che mina l'unità del Paese. In questo modo si attua la secessione che la Lega da quando è nata persegue. Quella dell'Autonomia differenziata è anche una legge contro l'ambiente, perché avremo ogni Regione che legifererà diversamente, come se la tutela ambientale avesse confini. In questo modo le politiche climatiche verranno sabotate definitivamente da questa destra. Poi parlano di Lep, ma al Sud invece di dare risorse e diritti li sottraggono", conclude.(Com)