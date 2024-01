Scuola: M5s, liceo made in Italy flop annunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il flop del liceo del made in Italy, che sta incontrando scarsissimi consensi nelle scuole, era annunciato e dimostra plasticamente quanto poco il governo conosca il mondo della scuola. Così in una nota gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione Istruzione alla Camera e al Senato. “Ricordiamo ancora una Giorgia Meloni raggiante al Vinitaly dello scorso anno quando annunciava in pompa magna questa novità in uno dei rarissimi casi in cui si è degnata di parlare di scuola. Peccato che alla prova dei fatti siano gli stessi istituti a bocciare il progetto tanto da aver costretto il governo a posticipare la scadenza per la presentazione delle domande. Simili riforme devono essere fatte in collaborazione con la comunità scolastica e non calate dall'alto come hanno fatto Valditara ed Urso. Questa operazione, fatta così, è l'ennesimo spot destinato a tramutarsi, alla prova dei fatti, in un altro fallimento del governo", aggiungono. (Rin)