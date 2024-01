Roma: omicidio 14enne, interrogatorio garanzia arrestato, solo dichiarazioni spontanee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- È durato poco meno di 30 minuti l'interrogatorio di garanzia a Corum Petrov in carcere a Velletri per l'omicidio del 14enne Alexandru Ivan, ucciso nella notte tra venerdì e sabato nel parcheggio della stazione metro Pantano a Monte Compatri. Il giovane, assistito dagli avvocati Luca Guerra e Fabio Frattini, non ha risposto alle domande del Gip ma ha rilasciato spontanee dichiarazioni. (Rer)