Algeria: lanciato il portale digitale per prevenzione e lotta alla corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dell'Alta autorità per la prevenzione e la lotta contro la corruzione, Salima Mesrati, ha presieduto la cerimonia ufficiale di insediamento della Rete algerina per la trasparenza (Naracom). Questa rete, che riunisce rappresentanti delle autorità pubbliche, della società civile e del settore privato, mira a sensibilizzare, informare e formare i cittadini nella lotta alla corruzione. Durante un discorso tenuto per l’occasione, Mesrati ha sottolineato che "Naracom è un fronte interno unito”, sottolineando che la creazione di questa rete fa parte degli sforzi del governo volti a "rafforzare la democrazia partecipativa e moralizzare la vita pubblica". Naracom dispone di un portale digitale che consentirà ai cittadini di denunciare casi di corruzione in modo sicuro e organizzerà campagne di sensibilizzazione e formazione.(Ala)