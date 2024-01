Mes: P. De Luca (Pd), per colpa del governo Italia ultima in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia "non ha ratificato il Meccanismo europeo di stabilità, bloccando di fatto la sua riforma migliorativa dello strumento già esistente. Per colpa del governo, l'Italia si indebolisce in Europa, tornando ad essere ultima della classe. Ci siamo isolati per ragioni di propaganda ideologica, mettendo in discussione la stabilità finanziaria e bancaria dell'eurozona a discapito di tutti i risparmiatori sia italiani che europei. Peraltro indebolendoci nella trattativa sulla riforma del Patto di stabilità, conclusa da Giorgetti con un accordo al ribasso per il nostro Paese. Senza il Mes si indebolisce l'Italia e l'Europa. Il Governo ci ripensi e torni indietro sui suoi passi se non vuole un'Italia che finisca nella serie B dell'Unione". Lo dichiara Piero De Luca, della presidenza del gruppo Pd alla Camera e capogruppo del Partito democratico in commissione Politiche Ue di Montecitorio.(Rin)