Roma: entro estate termina riqualificazione selciato in via dei Corridori vicino San Pietro

22 luglio 2021

- Termineranno prima dell'estate, indicativamente a maggio, i lavori di riqualificazione del selciato in via dei Corridori, strada limitrofa e parallela a via della Conciliazione che per il Giubileo sarà riqualificata. Stamattina il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha effettuato un sopralluogo nell'area. "È un cantiere particolarmente importante per il decoro della città ma anche per il Giubileo - ha detto -. È un pezzo del piano sampietrini che stiamo realizzando con una tabella di marcia molto serrata, anche in vista del Giubileo. Abbiamo iniziato a novembre, abbiamo ripreso a gennaio e andremo avanti anche sulle vie adiacenti. Non si tratta solo della posa dei sampietrini ma anche di un intervento che consente una maggiore resistenza e quindi di dilatare i tempi di manutenzione. Sarà rifatto anche il marciapiede: si tratta di una serie di interventi che fanno perno su quello di piazza Pia". (segue) (Rer)