Roma: entro estate termina riqualificazione selciato in via dei Corridori vicino San Pietro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal punto di vista tecnico, ha chiarito l'assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini "tra gli interventi principali di riqualificazione ci saranno quelli che guardano ai disabili: al momento gli scivoli e i passaggi sono compromessi, alcuni si trovano proprio all'incrocio di svolta per le auto quindi saranno spostati in modo da consentire l'attraversamento in sicurezza. Questi lavori chiudono entro l'estate, a maggio - ha detto -. Nel frattempo a breve passiamo alle altre pavimentazioni limitrofe previste nel piano: saranno lavori notturni in quel caso". A seguire quindi partiranno i lavori in via Rusticucci, via dell'Erba, vicolo dell'Inferriata, vicolo del Campanile e Borgo Sant'Angelo. Da febbraio sono previsti cantieri notturni da via Boezio, via Terenzio, via Ovidio, via Orazio, via Cicerone. (segue) (Rer)