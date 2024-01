Roma: entro estate termina riqualificazione selciato in via dei Corridori vicino San Pietro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cantiere eseguito dal dipartimento Csimu gode di un finanziamento di 1,8 milioni di euro e sarà concluso entro l'estate. Stamattina erano presenti anche il comandante della polizia locale Mario De Sclavis e l'assessora ai Lavori pubblici del I Municipio, Alessandra Sermoneta, oltre che il delegato del Santo Padre all'organizzazione del Giubileo Monsignor Rino Fisichella che si è detto fiducioso sull'avanzamento delle opere e convinto che quelle principali rispetteranno le scadenze. I lavori di via dei Corridori rientrano nel piano di riqualificazione delle pavimentazioni storiche che sarà realizzato grazie a 31 milioni di fondi giubilari, su 14 chilometri di strade. Il cantiere, partito lo scorso 13 novembre, è nella sua fase iniziale, dopo la riqualificazione di largo del Colonnato, sta procedendo su via dei Corridori, in un'area pedonale. Nelle prossime settimane, all'avanzamento delle lavorazioni, il cantiere si estenderà progressivamente anche in via Rusticucci, via dell'Erba, vicolo dell'Inferriata, vicolo del Campanile e Borgo Sant'Angelo. (Rer)