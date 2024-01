Austria: potrebbe essere scarcerato Fritzl, che violentò la figlia per 24 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potrebbe essere scarcerato Josef Fritzl, cittadino austriaco condannato all’ergastolo nel 2009 per aver recluso la figlia Elisabeth nella cantina della propria abitazione di Amstetten, violentandola ripetutamente. A seguito degli stupri, la giovane diede alla luce sette figli, di cui uno deceduto poco dopo la nascita e altri tre tenuti prigionieri nello stesso scantinato. Nel 2008 le vittime di Fritzl vennero liberate. Dalla condanna, il carnefice è recluso nel reparto per detenuti con problemi psichiatrici del carcere di massima sicurezza di Krems-Stein. Oggi 88enne, Fritzl potrebbe essere rilasciato perché, secondo la perizia della psichiatra forense Heidi Kastner, non è più pericoloso. La stessa specialista aveva descritto 15 anni fa il mostro di Amstetten come “altamente anormale sul piano psicologico” ed “emotivamente analfabeta”. Tuttavia, secondo Kastner, Fritzl è ora “tanto fragile fisicamente e demente” da non poter più commettere alcun crimine. L'avvocato del detenuto, Astrid Wagner, ha sostenuto la perizia di Kastner presso il tribunale di Vienna. Intervistata dal quotidiano “Bild”, la legale ha definito “completamente innocuo” il proprio assistito. Wagner ha aggiunto che “non avrebbe paura” a convivere con Fritzl, evidenziando che il mostro di Amstetten “non ha più alcun desiderio sessuale”. (Geb)