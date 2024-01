© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vita è il bene più prezioso. Lo Stato non ha il diritto di annientarla, anzi deve garantire i più utili strumenti affinché sia dignitosa sino alla fine. Ma parimenti lo Stato non ha il diritto di accanirsi su ciò che non è più vita, ma ingiusta ed inesorabile sofferenza". Lo scrive su X (ex Twitter) Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia e sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. (Rin)