Europee: Magi, a febbraio convention aperta per lista Stati uniti d'Europa

- "Ora più che mai serve parlare d’Europa, serve costruire gli Stati Uniti d’Europa. Per questo, a metà febbraio faremo un’assemblea pubblica, una convention per una rivoluzione europea con Emma Bonino aperta a tutti e che vada ben oltre il progetto del Terzo polo, fallito per ammissione degli stessi protagonisti", ha detto in un video su X il segretario e deputato di +Europa, Riccardo Magi. "Noi vogliamo mettere al centro della campagna elettorale la questione europea. Lo stiamo facendo raccogliendo le adesioni al nostro progetto, da Carlo Cottarelli a Marco Bentivogli, da Giusi Nicolini e Renato Soru a Nathalie Tocci. Speriamo di averli tutti insieme alla convention di febbraio", ha concluso. (Rin)