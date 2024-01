Vietnam-Italia: Hanoi, presentato studio su meccanizzazione agricola e opportunità per imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende italiane possono giocare un ruolo per far crescere il livello di meccanizzazione agricola in Vietnam. È quanto emerge dallo studio “Industria agricola e meccanizzazione in Vietnam”, presentato ieri dall’ambasciata d’Italia ad Hanoi e dall’Istituto di ingegneria agraria e tecnologia post-raccolto (Viaep) del ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale vietnamita. La ricerca, riferisce la testata “Viet Nam News”, evidenzia che il livello di meccanizzazione agricola nel Paese asiatico è relativamente basso, intorno al 30 per cento, e che il suo aumento è fondamentale per la crescita e lo sviluppo sostenibile del settore. Fabio De Cillis, responsabile per il Vietnam dell’Ice - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ha sottolineato che l’Italia è tra i primi 20 fornitori di macchine agricole in Vietnam e che le aziende italiane possono fornire soluzioni intelligenti, cruciali per la ristrutturazione del settore agricolo e la lotta al cambiamento climatico nel Paese del Sud-est asiatico. Il direttore del Viaep, Phạm Anh Tuan, ha auspicato investimenti da parte delle imprese italiane affinché il Vietnam possa accedere più rapidamente alla tecnologia e aumentare il tasso di meccanizzazione della produzione agricola.(Fim)