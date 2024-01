Credito: Nagel (Mediobanca), rapporto con Mediolanum non cambia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mediobanca Premier “non cambia i rapporti” con Mediolanum “dal nostro punto di vista, questo è frutto di un piano che abbiamo approvato l’anno scorso e ha visto la sua partecipazione. Noi stiamo bene così come stiamo e risulta anche per loro. Ci auguriamo che le cose continuino così”. Lo ha detto Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca, rispondendo a chi gli ha chiesto sul rapporto con Mediolanum, in occasione della presentazione della nuova Mediobanca Premier in corso presso la sede di Milano. Il mercato delle reti di produzione “è ancora una parte piccola. Probabilmente non arriva nemmeno al 20 per cento del totale. Tutti quanti guardano a questo mercato” ha spiegato l'ad, è importante quindi “intercettare il mercato presso banche tradizionali” ha concluso Nagel. (Rem)