Roma: omicidio 14, giovane arrestato al Gip, colpi esplosi da Ford Fiesta

- Il colpo che ha ucciso Alexandru Ivan nella notte tra venerdì e sabato a Monte Compatri, vicino Roma, "è stato sparato da un'altra macchia". È quanto avrebbe riferito Coru Petrov indagato per concorso in omicidio al Gip Francesco Boccarrato, in carcere a Velletri, dove questa mattina, si è svolto l'interrogatorio di garanzia. Il giovane si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha rilasciato spontanee dichiarazioni nel corso delle quali ha ribadito di aver organizzato l'incontro chiarificatore tra il patrigno della vittima e il cugino. Poco prima i due si erano picchiati in un bar. Inoltre, ha detto anche di aver accompagnato il cugino nel parcheggio della stazione metro Pantano ma anche che i colpi non sono stati sparati dalla lancia Ypsilon su cui viaggiavano, ma da una Ford Fiesta su cui c'erano due fratelli noti alle forze dell'ordine. (Rer)