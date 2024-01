Russia: Cremlino, nessun commento su salute governatrice Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cremlino non può commentare le indiscrezioni sulla salute della governatrice della Banca centrale russa, Elvira Nabiullina, che ha cancellato oggi il suo intervento ad una mostra a Mosca. Lo ha detto ad una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Non trovo pertinente questa domanda (...) Si tratta di informazioni sanitarie assolutamente personali, non abbiamo né l'opportunità né il desiderio di commentarle. In ogni caso, auguriamo salute, forza e dedizione continua a Elvira Sahipzadovna", ha risposto Peskov ad una domanda in merito. (Rum)