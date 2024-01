Roma: incendio in abitazione all’Esquilino per sigaretta caduta su poltrona, intossicato 85enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 85 anni è rimasto lievemente intossicato a seguito di un incendio scoppiato all'interno della sua abitazione nel rione Esquilino di Roma. È successo ieri sera, intorno alle ore 23, quando il rogo è divampato all'interno dell'appartamento in piazza Dante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di piazza Dante e i vigili del fuoco. Dalle prime ricostruzioni, l'incendio sarebbe scoppiato perché all'uomo era caduta per sbaglio una sigaretta accesa sulla poltrona di casa, che ha preso fuoco. L’uomo, affidato agli operatori sanitari del 118, è stato trasportato in codice giallo al policlinico Umberto I.(Rer)