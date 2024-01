Iraq: premier Kurdistan condanna “vile attacco” a Erbil e invoca misure dal governo di Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Iraq deve agire con decisione contro il "vile attacco" dei Guardiani della rivoluzione islamica iraniana (i pasdaran) a Erbil che ha ucciso almeno quattro civili e ne ha feriti 16. Lo ha dichiarato oggi il primo ministro della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Masrour Barzani, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Rudaw”, condannando l’attacco ed esortando “il governo di Baghdad a prendere posizione contro la flagrante violazione della sovranità dell'Iraq e della regione del Kurdistan". "Chiedo anche alla comunità internazionale di non rimanere in silenzio di fronte ai ripetuti attacchi contro il popolo del Kurdistan", ha continuato Barzani. La notte scorsa, diverse esplosioni sono state segnalate nei pressi del consolato statunitense a Erbil, in Iraq. In seguito, il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell'Iran ha rivendicato l'attacco, precisando di aver colpito una "sede dell'intelligence di Israele". (Irb)