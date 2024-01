Regno Unito: Johnson, legge su Ruanda deve essere solido dal punto di vista giuridico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex premier britannico Boris Johnson ha annunciato il suo sostegno agli emendamenti proposti dalla destra del Partito conservatore per l'inasprimento della politica di trasferimento dei migranti illegali in Ruanda. In un messaggio su X, Johnson ha dichiarato che il disegno di legge deve essere "il più solido possibile dal punto di vista giuridico" e che gli emendamenti devono essere adottati per raggiungere questo obiettivo. Di fatto, le modifiche alla legge proposte da un gruppo di conservatori ribelli impedirebbero ai migranti clandestini di fare ricorso contro il loro trasferimento in Ruanda. Il primo ministro Rishi Sunak sostiene che non siano necessarie modifiche al disegno di legge e proporrà oggi in Parlamento un pacchetto di misure per gestire rapidamente eventuali ricorsi contro i trasferimenti. (Rel)