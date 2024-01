Lombardia: in Consiglio minuto di silenzio per la scomparsa di Boscagli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un minuto di silenzio per ricordare Giulio Boscagli, ex sindaco di Lecco, venuto a mancare da poco. Si è aperta così questa mattina la seduta del Consiglio regionale, per commemorare la morte di Boscagli. A prendere la parola il presidente del Consiglio, Federico Romani: “Oggi ricordiamo la persona e la figura di Boscagli, consigliere regionale per tre legislature che ha ricoperto diversi incarichi. Nella giornata di ieri la nostra Regione perde una figura di altissimo profilo istituzionale. Abbiamo programmato la commemorazione vera e propria per la prossima seduta ma vogliamo porgere le nostre condoglianze alla famiglia”. Successivamente sono intervenuti, per un contributo in memoria di Boscagli, il consigliere Giacomo Zamperini (Fratelli d’Italia), Gian Mario Fragomeli (Pd) e il sottosegretario Mauro Piazza. (Rem)