Egitto-Italia: presidente della Zona economica canale Suez riceve ambasciatore Quaroni

- Il presidente della Zona economica del Canale di Suez, in Egitto, Walid Gamaluddin, ha incontrato l’ambasciatore d’Italia al Cairo, Michele Quaroni, per discutere delle modalità e delle aree di cooperazione tra le due parti e di investimenti nel campo della transizione verde. Lo ha reso noto il quotidiano egiziano “Shourouk”, secondo cui, durante l’incontro, Gamaluddin ha specificato che la zona "presenta opportunità promettenti di cooperazione per gli investitori italiani, soprattutto nel campo dell'agroalimentare e delle industrie alimentari, farmaceutiche e automobilistiche e nel settore delle energie rinnovabili". Quaroni, da parte sua, ha espresso la sua soddisfazione "per le opportunità che la zona economica offre", specificando che diverse aziende italiane sono interessate alla cooperazione nei settori agricolo e agrolimentare, farmaceutico e dei biocarburanti. (Cae)