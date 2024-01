Città metropolitana Roma: delegato Ambiente, contributi per prevenzione randagismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Città metropolitana di Roma "avvia un percorso di tutela degli animali da compagnia, in collaborazione con le Amministrazioni comunali e le associazioni di volontariato, sostenendo progetti di prevenzione dell'abbandono e di adozione consapevole, anche attraverso la realizzazione di nuove strutture comunali ed il supporto a quelle esistenti". Lo comunica in una nota il consigliere delegato Ambiente, aree protette e tutela animali della Città metropolitana di Roma Capitale, Rocco Ferraro. "Abbiamo pubblicato una bando - aggiunge- per co-finanziare iniziative per il recupero degli animali abbandonati, l' incentivo di campagne di microchippatura, la promozione dell'adozione consapevole di animali da compagnia presenti nei canili ed in altre strutture pubbliche. Attraverso l'azione coordinata delle realtà locali pubbliche e private impegnate sul territorio la Città metropolitana vuole prevenire e limitare il randagismo e promuovere l'adozione degli animali abbandonati da parte dei cittadini. E' per questo motivo che siamo impegnati a sostenere direttamente le attività del territorio che vadano in questo senso", conclude Ferraro. (Com)