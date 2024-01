Sanità: Greco (Sidr), nato a Roma primo bambino sano da donna affetta da sindrome di Lynch

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie alla fecondazione in vitro e alla diagnosi genetica preimpianto, a Roma e per la prima volta al mondo, è nato un bambino sano da una donna affetta dalla sindrome di Lynch, una grave forma ereditaria di cancro del colon e dell'endometrio". Lo afferma Ermanno Greco, presidente della Società italiana della riproduzione (Sidr) e professore di Ostetricia e Ginecologia all'Università UniCamillus di Roma. "Un risultato straordinario, che ci inorgoglisce e dimostra la validità di queste tecniche d'intervento nel contrastare gli effetti e le conseguenze negative dei tumori ereditari" aggiunge. "Non sono riportati altri casi del genere nella letteratura scientifica mondiale, come accertato nei registri della Società Europea della Riproduzione Uma", evidenzia il professore. "I tumori ereditari (Hcs) costituiscono il 5-10 per cento delle malattie tumorali – spiega Greco – e si chiamano così perché la loro genesi è determinata da specifiche mutazioni genetiche nel Dna del paziente, che possono essere facilmente individuate con un semplice prelievo ematico e con un'indagine di genetica molecolare. Le neoplasie ereditarie più conosciute sono quelle del seno e ovariche, con un'incidenza di 1/300-400 persone, seguite da alcune specifiche neoplasie del colon retto e dell'utero (endometrio), indicate come sindrome di Lynch. L'incidenza, in questo caso, è di 1/400-500. I pazienti portatori di tali mutazioni oggi vengono sottoposti non solo a continui follow up, ma anche a chirurgia preventiva come la mastectomia bilaterale, ovariectomia, miomectomia. È evidente che tutto ciò ha un fortissimo impatto psicologico sul paziente e sulla sua qualità di vita. La preoccupazione e il senso di colpa nel trasmettere inevitabilmente alla prole queste mutazioni sono un ulteriore fattore importante nel vissuto di questi pazienti". (segue) (Rin)