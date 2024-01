Sanità: Greco (Sidr), nato a Roma primo bambino sano da donna affetta da sindrome di Lynch (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Greco, allora, "in attesa di una terapia genica non ancora presente, la fecondazione in vitro e, in particolare, la diagnosi genetica preimpianto sono strumenti scientificamente certi per non trasmettere la malattia ai figli. La diagnosi genetica preimpianto, infatti, è quella particolare tecnica che consente di individuare la malattia genetica direttamente nell'embrione prodotto attraverso la fecondazione in vitro, prima del suo trasferimento in utero, consentendo così di impiantare solo embrioni sani. Questa tecnica - prosegue il presidente della Società Italiana della Riproduzione - è già correntemente utilizzata per l'individuazione di tutte le malattie genetiche trasmissibili di cui è nota la mutazione, comprese le malattie genetiche rare. Ed è proprio questo il caso, documentato sulla rivista scientifica International journal of Molecular Sciences (IjMS), che abbiamo affrontato presso il Centro fertilità di Villa Mafalda a Roma, con la donna di 34 anni affetta da sindrome di Lynch e in cura per tumore endometriale dell'utero che è riuscita a concepire un bambino sano grazie alla fecondazione in vitro con diagnosi genetica preimpianto", conclude. (Rin)