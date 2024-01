Autonomia: Malavasi (Pd), governo aumenta disuguaglianze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi comincia con le pregiudiziali di costituzionalità la battaglia contro il provvedimento sull'Autonomia differenziata di Calderoli. Un progetto che spaccherà in due l'Italia, allargando divari e disuguaglianze. Questo significa minori servizi pubblici in ambiti essenziali della vita come sanità, istruzione e assistenza con un pericoloso indebolimento e frammentazione delle politiche pubbliche". Lo afferma Ilenia Malavasi, deputata del Pd della commissione Affari sociali, commentando il report della Fondazione Gimbe sulla mobilità sanitaria 2021. "Soprattutto per quanto riguarda la sanità si rischia davvero di non garantire più i servizi minimi a milioni di cittadini; i dati diffusi da Gimbe sono eclatanti - continua la parlamentare -. E' sempre più fuga per curarsi dal Sud al Nord dell'Italia con la mobilità sanitaria interregionale che ha raggiunto un valore di 4,25 miliardi di euro, ben il 27 per cento. A ciò si aggiunge che oltre un euro su due speso per ricoveri e prestazioni specialistiche finisce nelle casse del privato: esattamente 1.727,5 milioni di euro (54,6 per cento), rispetto a 1.433,4 milioni (45,4 per cento) delle strutture pubbliche. Dati sconcertanti che suggerirebbero a un governo degno di questo nome di fermarsi, impedendo che le grandi diseguaglianze nell'offerta di servizi sanitari tra le varie Regioni e, soprattutto, tra il Nord e il Sud del Paese, crescano. Si tratta, infatti, di un gap strutturale destinato ad essere aggravato dall'autonomia differenziata, che in sanità legittimerà normativamente il divario Nord-Sud. La tutela della salute va espunta dalle materie su cui le Regioni possono chiedere maggiori autonomie: il governo - conclude Malavasi - non lavori per accrescere le inaccettabili diseguaglianze nell'esigibilità del diritto costituzionale alla salute". (Rin)