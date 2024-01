Autonomia: Baldino (M5s), punto di non ritorno verso spaccatura Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Già le premesse che hanno caratterizzato i primi 15 mesi di governo Meloni sono a dir poco inquietanti per il Mezzogiorno: definanziamento da 7,6 miliardi di euro di progetti del Pnrr dedicati al Sud; taglio da 3,5 miliardi al Fondo di perequazione infrastrutturale; taglio da 2,3 miliardi al Fondo di sviluppo e coesione per finanziare il Ponte sullo Stretto; lo stesso Fondo di sviluppo e coesione, che dovrebbe essere destinato per l'80 per cento al Sud, usato come tappabuchi per coprire tagli e taglietti operati dal governo su altre voci di spesa". Lo comunica, in una nota, Vittoria Baldino, vicepresidente del gruppo del Movimento cinque stelle alla Camera. "Ebbene - continua la parlamentare - questo è solo lo sciagurato antipasto di ciò che potrebbe accadere con il ddl leghista sull'autonomia differenziata, da oggi all'esame dell'aula del Senato. Con questo provvedimento siamo di fronte al punto di non ritorno di un percorso che mina l'unità e indivisibilità della Repubblica: un Paese che già oggi viaggia a due velocità, le cui differenze rischiano di esplodere definitivamente con una spaccatura insanabile tra chi corre di più e chi arranca. In gioco è lo sviluppo economico dell'intero Paese, che dopo poco più di un anno di governo di centrodestra già procede sulla china della crescita zero con ritmo claudicante. E che con il disegno di legge sull'Autonomia differenziata rischia di essere azzoppato una volta per tutte. In Parlamento e nelle piazze, il M5s sarà al fianco di tutti coloro che si oppongono a questo disegno spacca-Italia". (Com)