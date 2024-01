Serbia: fonti stampa, governo fonda altre sei società legate a mostra internazionale specializzata Expo 2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Serbia ha fondato altre sei società che avranno il compito di costruire le strutture per l'alloggio dei partecipanti e dei visitatori della mostra internazionale specializzata Expo 2027 prevista nel Paese balcanico dal 15 maggio al 15 agosto 2027. Lo riporta l'emittente "Nova", secondo cui fondatore e unico proprietario delle nuove società è lo Stato serbo. Le società, responsabili della costruzione di edifici residenziali, e non, per l'alloggio dei partecipanti e dei visitatori con un capitale di base di 100 mila dinari ciascuna (circa 850 euro), saranno finanziate dal bilancio statale, da crediti e prestiti, da entrate proprie e da altre fonti. A novembre era stata fondata la prima e principale società che gestirà praticamente la realizzazione dell'intera mostra. La società, denominata Expo 2027, si occuperà tra le altre cose dello sviluppo e della promozione della mostra specializzata, dell'attuazione delle misure necessarie per il coordinamento e l'organizzazione della stessa, di potenziali investimenti in progetti che saranno realizzati nell'area della fiera specializzata, nonché dell'organizzazione di congressi, mostre e fiere nel Paese e all'estero, in connessione con lo svolgimento della manifestazione. (segue) (Seb)