Russia-Nord Corea: ministra Esteri di Pyongyang, Putin invitato a visitare il nostro Paese

- Il presidente russo Vladimir Putin è stato invitato a visitare la Corea del Nord. E' quanto ha detto la ministra degli Esteri nordcoreana, Choe Son Hui, all'apertura dei colloqui a Mosca con l'omologo russo, Sergej Lavrov. Choe ha ricordato che nell'ambito dell'ultima visita del leader nordcoreano Kim Jong-Un in Russia lo scorso settembre, la leadership dei due Paesi "ha concordato di approfondire ulteriormente la cooperazione e lo scambio in vari settori, nonché contatti di alto livello, e contribuire a migliorare il benessere dei popoli dei due Paesi attraverso sforzi congiunti". "Il compagno Kim Jong-Un ha invitato il compagno presidente Putin a visitare il nostro Paese in un momento conveniente per lui", ha aggiunto la ministra nordcoreana. Choe Son Hui ha poi osservato che Pyongyang spera di intensificare lo scambio di delegazioni di alto livello con la Russia nel 2024. (Rum)