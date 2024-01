Imprese: De Palma (Fiom), solidarietà a lavoratori Ansaldo Energia, sono cavalieri del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno della Fiom-Cgil nazionale è completa e totale alle lavoratrici e lavoratori dell’Ansaldo Energia, che oggi stanno sfilando in corteo a Genova con la solidarietà di tutta la città. Lo dichiara in una nota Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil. "Ci sono leggi che devono essere cambiate, perché colpiscono al cuore la democrazia fondata sul lavoro: difendere il lavoro non può essere un reato. Gli scioperi e le manifestazioni - prosegue - hanno impedito che il deserto industriale avanzi a Genova come nel resto del Paese. I lavoratori di Ansaldo Energia sono cavalieri del lavoro, la loro lotta chiediamo che sia riconosciuta e non criminalizzata”, conclude.(Rin)