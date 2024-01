Corea del Sud-Usa: Washington e Seul anticiperanno i colloqui sui costi della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud e Stati Uniti hanno deciso di anticipare i colloqui bilaterali in merito alla condivisione dei costi per lo stazionamento delle forze statunitensi in Corea del Sud, nel tentativo di giungere a un'intesa prima delle elezioni presidenziali in programma negli Stati Uniti il prossimo novembre, e di una possibile rielezione dell'ex presidente Donald Trump. Durante il suo primo mandato alla Casa Bianca, proprio Trump aveva insistito molto affinché gli alleati asiatici degli Stati Uniti contribuissero maggiormente ai costi di stazionamento delle forze Usa, accusandoli di sfruttare la protezione della prima potenza mondiale e sollecitandoli a versare 5 miliardi di dollari in più all'anno. Durante il mandato del presidente Trump, il rinnovo dell'accordo sul finanziamento della presenza militare Usa in Corea del Sud, noto come Special Measures Agreement, rimase bloccato per mesi, e venne finalizzato solo quando Seul acconsentì ad aumentare il proprio contributo del 13,9 per cento. (Git)