Sudafrica: riscontrati due casi di colera "importati" dallo Zimbabwe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Sudafrica hanno riscontrato due casi di colera nella provincia settentrionale del Limpopo. Lo riferisce in una nota il dipartimento sanitario della provincia, secondo cui entrambi i pazienti sono cittadini dello Zimbabwe che recentemente hanno attraversato il confine con il Sudafrica. Il primo caso è stato confermato dopo che un paziente maschio di 43 anni è risultato positivo. Il secondo caso riguarda un uomo di 27 anni che si è presentato all'ospedale Hellen Franz. L'uomo è in condizioni stabili ed entrambi i pazienti sono attualmente in isolamento in ospedale, ha aggiunto il dipartimento. I due casi sono stati “importati” dallo Zimbabwe, che attualmente sta combattendo contro l’epidemia della malattia che finora ha causato la morte di oltre 200 persone. "Invitiamo il pubblico a rimanere calmo ma vigile e a rivolgersi immediatamente al medico se loro o qualcuno che conoscono manifestano sintomi compatibili con il colera", ha concluso il dipartimento. (Res)