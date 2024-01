Gaza: Unicef, "tutti gli ostaggi devono essere rilasciati", proteggere anche "bambini di Gaza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef), Catherine Russell, ha dichiarato oggi che “tutti gli ostaggi" detenuti dal movimento islamista palestinese Hamas a Gaza "devono essere rilasciati" e che “tutti i bambini" della Striscia "devono essere protetti". Lo ha reso noto un comunicato stampa dell'Unicef, secondo cui la direttrice ha affermato: "Sono stati più di 100 giorni di immensa angoscia per le famiglie delle persone tenute in ostaggio a Gaza. Tutti gli ostaggi devono essere rilasciati, soprattutto i due bambini israeliani rimasti. Tutti i bambini di Gaza devono essere protetti. La violenza deve finire". Domenica scorsa, 13 gennaio, è stato il 100esimo giorno del conflitto tra Israele e Hamas, e sono ancora 129 gli ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza. (Com)