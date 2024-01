Italia-Giappone: dal primo aprile in vigore accordo su sicurezza sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo aprile 2024 entrerà in vigore l’Accordo sulla sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Giappone. L'Accordo - si legge in una nota del ministero del Lavoro - permetterà ai lavoratori italiani e giapponesi distaccati di evitare l'onere della doppia contribuzione per un periodo massimo di cinque anni. L'accordo era stato firmato dai due Paesi nel 2009 e ratificato dall'Italia nel 2015. L'entrata in vigore segue la firma della relativa Intesa amministrativa nell'agosto scorso. Si tratta di un risultato importante per i lavoratori e le imprese dei due Paesi e per promuovere ulteriormente la dinamica degli scambi bilaterali. (Rin)