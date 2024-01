Autonomia: Lupi, è strumento utile per crescita economica Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con Agenzia Nova venti anni di racconto puntuale, preciso, dettagliato degli avvenimenti nazionali ed internazionali" Maurizio Lupi

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- L’Autonomia "è uno strumento utile per la crescita economica di tutto il Paese, e non spacca assolutamente in due l’Italia, ma riconosce che ogni area ha le sue specificità e le valorizza". Lo afferma il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi. (Rin)