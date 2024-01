© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:COMUNEFirma e presentazione dell'accordo di elettrificazione del Sin di Bagnoli. Intervengono: Filippo De Rossi, sub commissario per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana del sito di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio; Giovanni Portaluri, responsabile Investimenti pubblici Invitalia; Vincenzo Ranieri, ad e-distribuzione Spa; Pier Francesco Zanuzzi ad Terna Rete Italia. Conclude il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi commissario straordinario per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana del sito. Auditorium della Porta del Parco di Bagnoli - Napoli (ore 10.30).VARIEConfronto sul tema della reclusione dei bambini, ristretti in carcere al seguito delle madri detenute. L'associazione "Il Carcere possibile" e la Camera penale di Napoli discutono sulla scia del libro, di cui virà presentazione, dal titolo "Senza colpe, bambini in carcere" curato da Paolo Siani, già parlamentare in quota Pd. Camera penale di Napoli nel Palazzo di giustizia al Centro direzionale - Napoli (ore 11).Manifestazione per dire no all'autonomia differenziata, promossa dal comitato contro l'Autonomia differenziata. Hanno aderito la Cgil, Uil e il Pd e il parlamentare Marco Sarracino. Piazza del Plebiscito - Napoli (ore 16).Assemblea dei lavoratori organizzata dalla Rsu del Tribunale di Napoli sulla vicenda della "pausa pranzo impossibile": al termine, all'esterno del palazzo di giustizia, terranno un pic nic. Sala Arengario del Palazzo di Giustizia al Centro direzionale - Napoli (dalle 12 alle 14).Manifestazione del Movimento Cinque Stelle Avellino per dire no all'autonomia differenziata. Piazza Libertà - Avellino (ore 17.30).REGIONESciopero Sapna, stop raccolta rifiuti in provincia Napoli. All'esterno del Palazzo Regione presidio dei lavori aderenti a Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel per "difendere l'interesse collettivo dei cittadini e dei lavoratori della Sapna". Palazzo Santa Lucia - Napoli (ore 12). (Ren)