Ucraina: presidenza Belgio, senza accordo a 27 su fondi a Kiev lavoreremo a piano B

- La presidenza belga del Consiglio dell'Ue sta lavorando a un piano B in caso non si riesca a trovare l'accordo per garantire i fondi necessari a sostenere l'Ucraina. Lo ha detto Vincent van Peteghem, ministro delle Finanze del Belgio, nazione alla guida della presidenza del Consiglio dell'Ue, al suo arrivo alla riunione dell'Ecofin di Bruxelles. La presidenza belga sta ovviamente lavorando a una soluzione con i 27. Questa è ovviamente la nostra migliore opzione, ma se non fosse possibile, lavoreremo ovviamente a una soluzione alternativa, perché è importante sostenere i nostri ucraini e sostenerli nella ricostruzione", ha detto. (Beb)