Regno Unito: revocata legge che vieta a cittadini britannici che vivono all'estero di votare

- Oltre tre milioni di cittadini britannici residenti all'estero potranno votare alle prossime elezioni nazionali, dopo che è stata revocata la cosiddetta "regola dei 15 anni". In base a questa norma, infatti, chi risiedeva all'estero da oltre 15 anni non poteva votare per le elezioni nel Regno Unito. "Il voto è un diritto fondamentale di cittadinanza, indipendentemente da dove si vive. Questo è un cambiamento storico per il Regno Unito dopo anni di campagne e promesse non mantenute", ha affermato Jane Golding, la co-presidente gruppo promotore della campagna British in Europe, che collabora con la Commissione elettorale per informare l'opinione pubblica all'estero. La legislazione che consente il voto dei cittadini all'estero è stata approvata il 18 dicembre. Tuttavia, ci sono opinioni contrastanti in Parlamento riguardo al concetto di voto permanente, con alcune preoccupazioni sulla rappresentatività di chi non vive nel Regno Unito da lungo tempo. (Rel)