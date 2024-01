Cina-Svizzera: premier Li anticipa aggiornamento dell’accordo di libero scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Svizzera hanno convenuto di avviare i negoziati per l’aggiornamento dell’accordo di libero scambio (Als). È quanto emerso ieri, 15 gennaio, dal colloquio avuto dal primo ministro cinese, Li Qiang, con la presidente della Confederazione svizzera, Viola Amherd, a Berna. Sono stati annunciati inoltre una serie di appuntamenti per il 2024, tra cui riunioni dei gruppi di lavoro su finanza ed energia, dialoghi sull’istruzione, consultazioni sugli affari del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e un nuovo ciclo di dialoghi strategici Cina-Svizzera a livello di ministri degli Esteri. Nella stessa giornata, la Cina ha fatto sapere che riserverà alla Svizzera una politica di esenzione del visto per i cittadini che ne faranno richiesta, mentre la Svizzera concederà maggiori agevolazioni alle imprese e ai cittadini cinesi che presenteranno richiesta di visto. (Cip)