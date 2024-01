Cina: al via a Nanchino riunione internazionale su gestione delle controversie marittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ufficiali delle Marine di 30 Paesi, tra cui Stati Uniti, Russia e Giappone, si sono riuniti oggi in Cina per discutere la gestione delle controversie marittime e dei relativi incidenti. I colloqui dureranno fino al 18 gennaio, si svolgono nella città orientale di Nanchino e coinvolgono circa 70 ufficiali. S’inseriscono nel quadro della persistente instabilità nel Mar Cinese Meridionale, dove le rivendicazioni territoriali della Cina si sovrappongono a quelle di Filippine, Brunei, Malesia e Taiwan. Negli ultimi anni, Pechino ha inoltre accusato più volte la Marina statunitense di aver violato le sue acque territoriali nel Mar Cinese Meridionale, mentre gli Usa sostengono che le loro operazioni si svolgono nel rispetto del diritto e in acque internazionali. (Cip)