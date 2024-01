Ucraina: Gentiloni, sostegno europeo fondamentale, due settimane per accordo in Consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno economico dell'Ue all'Ucraina è fondamentale. "Rimangono due settimane per trovare l'accordo in seno al Consiglio, prima del Consiglio europeo straordinario del primo febbraio": lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, al suo arrivo alla riunione dell'Ecofin di Bruxelles. "Penso che sia chiaro a tutti noi che, dopo due anni di guerra, l'Ucraina sta combattendo per i nostri valori, ma allo stesso tempo è stata in grado di continuare a gestire l'economia e mantenerla funzionante. Da questo punto di vista, il sostegno economico dell'Europa è essenziale. Abbiamo ancora due settimane prima del Consiglio del primo febbraio per raggiungere un buon accordo", ha dichiarato Gentiloni. "L'anno scorso abbiamo garantito 18 miliardi di euro di sostegno per l'Ucraina e ora abbiamo la proposta della Commissione europea di istituire un fondo di sostegno a Kiev. Chiediamo con forza un accordo nelle prossime due settimane, superando le difficoltà e i veti e, naturalmente, chiediamo anche il sostegno di tutti i partner internazionali. Questo non è solo un compito europeo, ma dal punto di vista europeo è assolutamente cruciale. E questo è il motivo per cui lo considero uno dei temi importanti di questa mattina", ha concluso il commissario. (Beb)