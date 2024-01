Tunisia-Cina: Wang Yi, necessario sostenersi su questioni di rispettivo interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Tunisia dovrebbero continuare a sostenersi “fermamente” sui reciproci interessi fondamentali e preoccupazioni, creare una solida base per le relazioni bilaterali e dare un “forte slancio” allo sviluppo dei legami. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, al termine dell’incontro avuto ieri, 15 gennaio, con l’omologo, Nabil Ammar, a Tunisi. I titolari della diplomazia hanno convenuto di rafforzare il coordinamento per difendere i diritti e gli interessi dei Paesi in via di sviluppo, all’insegna dell’equità e della giustizia internazionali, nonché del principio di non ingerenza negli affari interni di altri Stati. Constatate le “ampie prospettive” di sviluppo delle relazioni bilaterali, è stato convenuto di espandere la cooperazione a tutto tondo e di rafforzare gli scambi ad alto livello. Parte del colloquio è stato dedicato agli ultimi sviluppi nel conflitto tra Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas. (Cip)